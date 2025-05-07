Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
- Phú Thọ: Lô B10
- B11, KCN Thụy Vân, Việt Trì, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng theo đúng mục tiêu phát triển của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu nhân sự cho các vị trí;
Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng
Phát triển thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding): xây dựng nội dung, hình ảnh thu hút trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, LinkedIn, website tuyển dụng…; đồng thời mở rộng nhận diện thương hiệu tại các kênh offline như chương trình tại trường học, hội thảo nghề nghiệp,...
Phát triển thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding):
Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên, đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa doanh nghiệp.
Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Thực hiện đàm phán, xây dựng offer, trình phê duyệt và gửi đến ứng viên trúng tuyển.
Thực hiện đàm phán, xây dựng offer
Tổ chức chương trình đón tiếp và hội nhập dành cho nhân sự mới theo đúng quy trình và trải nghiệm tích cực.
Tổ chức chương trình đón tiếp và hội nhập
Tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên gồm hồ sơ, danh sách nguồn tiềm năng, chỉ số tuyển dụng,... để phục vụ cho các nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai.
Tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên
Phối hợp cùng các phòng ban
Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình tuyển dụng
Tham gia hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ và kết nối nhân sự trong doanh nghiệp
Tham gia hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tuyển dụng (ưu tiên UV tuyển MASS, tuyển dụng LĐPT)
3 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, đánh giá ứng viên tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được các kênh đăng tuyển, sử dụng canva thành thạo là lợi thế.
Tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm nguồn và phương án tuyển dụng.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động;
Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe
Du lịch, khám sức khỏe, teambuilding, sinh nhật công ty hàng năm,...;
Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết,...;
Cơ hội học hỏi thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
