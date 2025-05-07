Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lô B10 - B11, KCN Thụy Vân, Việt Trì, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng theo đúng mục tiêu phát triển của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu nhân sự cho các vị trí;

Phát triển thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding): xây dựng nội dung, hình ảnh thu hút trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, LinkedIn, website tuyển dụng…; đồng thời mở rộng nhận diện thương hiệu tại các kênh offline như chương trình tại trường học, hội thảo nghề nghiệp,...

Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên, đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu công việc và văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện đàm phán, xây dựng offer, trình phê duyệt và gửi đến ứng viên trúng tuyển.

Tổ chức chương trình đón tiếp và hội nhập dành cho nhân sự mới theo đúng quy trình và trải nghiệm tích cực.

Tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên gồm hồ sơ, danh sách nguồn tiềm năng, chỉ số tuyển dụng,... để phục vụ cho các nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tuyển dụng (ưu tiên UV tuyển MASS, tuyển dụng LĐPT)

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, đánh giá ứng viên tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được các kênh đăng tuyển, sử dụng canva thành thạo là lợi thế.

Tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm nguồn và phương án tuyển dụng.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động;

Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe

Du lịch, khám sức khỏe, teambuilding, sinh nhật công ty hàng năm,...;

Quà sinh nhật, thưởng lễ Tết,...;

Cơ hội học hỏi thăng tiến.

