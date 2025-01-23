Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Tx. Bến Cát, Bình Dương - Bàu Bàng, Bình Dương - Dầu Tiếng, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Liên hệ trực tiếp với khách hàng trong khu vực được phân công để hướng dẫn thanh toán các khoản phí (di chuyển trung bình 50km/ngày);

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng;

Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặt biệt khi nhận được thông tin của khách hàng;

Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên;

Giới tính: Nam, tuổi từ 22 - 40;

Có sức khỏe tốt;

Có phương tiện đi lại và không ngại di chuyển. Am hiểu địa bàn khu vực ứng tuyển;

Biết sử dụng Email, vi tính cơ bản;

Ưu tiên có kinh nghiệm đi thị trường.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập ổn định: bình quân 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng, và được xem xét duyệt tăng lương định kỳ hằng năm;

Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…);

Thưởng theo doanh thu định kỳ hằng tháng với khoản thưởng hấp dẫn dựa vào năng lực cá nhân và cam kết khoản lương tháng 13;

Nghỉ phép: 16 ngày/ năm;

Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

