Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, phát triển và quản lý các chiến dịch nội dung trên các nền tảng social media (Facebook, TikTok...), website và các kênh truyền thông nội bộ.
Sản xuất và biên tập nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với từng nền tảng, tập trung vào việc tạo ra nội dung lan toả và thu hút tương tác.
Theo dõi và quản lý các tài khoản mạng xã hội của Myan, đảm bảo tương tác hiệu quả với người dùng, đồng thời phát triển và duy trì cộng đồng trực tuyến bền vững.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) của nội dung và chiến dịch trên mạng xã hội, đưa ra báo cáo định kỳ và đề xuất cải thiện.
Làm việc chặt chẽ với Graphic Designer và các thành viên khác trong đội ngũ marketing để đảm bảo tính nhất quán trong nội dung và hình ảnh thương hiệu.
Cập nhật và áp dụng các xu hướng mới trên social media để đảm bảo nội dung luôn thu hút, phù hợp với thị hiếu của đối tượng mục tiêu.
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển nội dung nhằm thúc đẩy văn hóa công ty và đảm bảo sự gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing và ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thời trang hoặc sáng tạo nội dung
Kỹ năng viết và biên tập tốt, có khả năng sáng tạo nội dung đa dạng (bài viết, video, hình ảnh) phù hợp với các nền tảng social media.
Tư duy sáng tạo và khả năng lập kế hoạch nội dung, hiểu rõ các mục tiêu marketing và cách triển khai chiến lược hiệu quả.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý và phân tích nội dung như Google Analytics, Facebook Insights, hoặc các công cụ tương tự.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT, Jasper) để hỗ trợ sáng tạo nội dung và phân tích dữ liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao trong môi trường startup.
Tinh thần học hỏi và linh hoạt, luôn cập nhật xu hướng mới trong marketing số.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000đ – 15.000.000đ/tháng (theo năng lực)
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo luật lao động ban hành: Bảo hiểm, Lương thâm niên, Lương ngày phép năm, thưởng lễ Tết, Tết Trung thu, 8/3, 20/10, thưởng cuối năm... và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

