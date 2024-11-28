Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa SH01, chung cư T&T DC Complex 120 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu.

Cập nhật và áp dụng các xu hướng mới trên social media để đảm bảo nội dung luôn thu hút, phù hợp với thị hiếu của đối tượng mục tiêu.

Quản trị nội dung

Sáng tạo nội dung và lên nội dung bài viết trên nền tảng Website, Facebook của Công ty, tập trung việc tạo ra nội dung lan tỏa, thu hút tương tác trên Social, traffic trên website.

Làm việc chặt chẽ với team Design, team Digital và các thành viên trong đội ngũ Marketing để đạt được hiệu quả công việc, đảm bảo tính nhất quán trong nội dung và hình ảnh của thương hiệu.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) của nội dung và chiến dịch trên mạng xã hội, đưa ra báo cáo định kỳ và đề xuất cải thiện.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing

Nắm rõ kiến thức về Content SEO

Ứng dụng được các công cụ AI hỗ trợ công việc

Kỹ năng viết: Viết sáng tạo, mạch lạc và có khả năng thích ứng với nhiều phong cách viết khác nhau.

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Sử dụng thành thạo các công cụ đo lường hiệu quả nội dung và phân tích số liệu.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như Design, Digital, Sale...

Kỹ năng tổ chức: Quản lý thời gian hiệu quả, đặc biệt là khi phải làm việc với nhiều sản phẩm và deadline khác nhau.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 12 triệu, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực; Thử việc 2 tháng 85% lương cứng.

Thưởng: KPI, lễ Tết và lương tháng 13.

Đóng BHXH theo đúng quy định

Cơ hội: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin