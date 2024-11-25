Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng
Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: Tuổi từ 23 – 35
Ngoại hình ưa nhìn
Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý bán lẻ, thời trang
Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên
Sử dụng tốt Excel và phần mềm bán hàng
Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 12-15.0000.000đ, không giới hạn chính sách
Không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo
Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm.
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

