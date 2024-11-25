Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng

Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng

Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính

Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng

Chăm sóc khách hàng

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Thời gian làm việc: Xoay ca, Ca sáng: 8h00-16h00; Ca chiều: 14h00-22h00.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: Tuổi từ 23 – 35

Ngoại hình ưa nhìn

Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý bán lẻ, thời trang

Kỹ năng quản lý, đào tạo phát triển nhân viên

Sử dụng tốt Excel và phần mềm bán hàng

Trung thực, năng động, giao tiếp tốt, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 12-15.0000.000đ, không giới hạn chính sách

Không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo

Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm.

Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm

Được cấp đồng phục, các CCDC làm việc cần thiết phục vụ công việc

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG WOO KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin