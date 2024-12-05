Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG OMNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

A. CONTENT PLANNING (LẬP KẾ HOẠCH NỘI DUNG) - 40% SOW

Khảo sát thị trường, cập nhật các xu hướng sáng tạo trên các nền tảng số (Ví dụ: Consumer trending; TikTok innovation trending; Meta updating report....)

Dựa trên các định hướng truyền thông, lập kế hoạch nội dung phù hợp theo từng giai đoạn.

Hỗ trợ theo dõi dữ liệu truyền thông và quảng cáo của các chiến dịch, bao gồm cả việc triển khai trên các kênh truyền thông nội bộ do OMNI Advertising sở hữu.

Phối hợp với Account tổng hợp các báo cáo chiến dịch sau khi thực hiện.

Tổng hợp dữ liệu và thực hiện theo định hướng của Cấp trên trực tiếp để hoàn thành các báo cáo phát triển các kênh truyền thông của OMNI Advertising.

Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao phó và các nhiệm vụ khác nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của OMNI Advertising.

B. IDEA CREATION & CONTENT GENERATION (SÁNG TẠO Ý TƯỞNG VÀ SẢN XUẤT NỘI DUNG) - 60% SOW

Lên ý tưởng, đề xuất nội dung (big idea, umbrella message, key hook, trigger point, pillar content, angle content) phù hợp các chiến dịch truyền thông của nhãn hàng và OMNI Advertising trên từng kênh (Tiktok, Facebook, Website, Linkedin, ....)

Sáng tạo và thiết kế quy trình sản xuất nội dung từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản nội dung social post, video clip tình huống, xây dựng các tuyến nội dung truyền thông về câu chuyện thương hiệu, sản phẩm, .... dựng storyboard, sử dụng các trigger point hiệu quả, tạo được sự thu hút với dùng Mạng xã hội.

Sáng tạo, sản xuất, thực hiện viết bài nội dung theo từng chiến dịch của các nhãn hàng và các nội dung nội bộ của OMNI Advertising trên các nền tảng số (Website, Facebook, TikTok, Linkedin...) theo kế hoạch đề ra.

Đề xuất brief các nội dung mô tả hình ảnh, video chi tiết cho Designer.

Theo dõi & phối hợp với team nội bộ trong quá trình quay hình, chụp ảnh và sản xuất các tư liệu truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng, học viện các ngành kinh tế, Marketing và các ngành học liên quan.

Kinh nghiệm khoảng 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng vị trí tương đương ở Marketing Agency.

Yêu thích tìm hiểu về Digital Marketing, nhạy bén với các xu hướng phát triển của thị trường, người dùng và vững kiến thức chuyên môn trên các nền tảng quảng cáo online : Google Adwords, Facebook, Zalo, Tiktok, ...

Kỹ năng quản lý và phân bổ thời gian.

Có khả năng và hứng thú với các công việc chi tiết, quan sát tiểu tiết là một lợi thế.

Kỹ năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp.

Kỹ năng Tiếng Anh khá - tốt trong nghe hiểu và trình bày là lợi thế.

Kỹ năng trình bày, phân tích, giao tiếp.

Khả năng xử lý áp lực theo thời hạn.

Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000VND.

Thưởng cố định lương tháng 13.

Xét duyệt nâng lương theo năm, đánh giá năng lực dựa trên kết quả thực hiện của các chiến dịch, cơ chế chính sách thưởng rõ ràng.

Tham gia đầy đủ các chính sách dành cho người lao động : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước.

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, kỹ năng trên nền tảng học thuật trực tuyến (Coursera, Brandcamp asia...).

Môi trường sáng tạo, đội ngũ trẻ đầy năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 9AM - 6PM

Cách Thức Ứng Tuyển

