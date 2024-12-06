Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vina TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới tiềm năng

- Tư vấn, đàm phán, xúc tiến và ký kết hợp đồng với khách hàng

- Lập kế hoạch định hướng kinh doanh theo tháng, quý, năm và báo cáo cấp trên.

- Làm việc, gặp gỡ với nhà máy, khách hàng và đại lý theo yêu cầu.

- Đẩy mạnh Marketing Online, quản lý Website công ty, Fanpage, Facebook,...

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Việt & tiếng Anh cơ bản.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức về hóa chất, dầu nhớt công nghiệp, công nghệ xử lý nước thải.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Outlook...

- Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, nhiệt tình, đam mê kinh doanh, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Biết sử dụng các công cụ quảng cáo Marketing Online là một lợi thế: Google Adwords...

- Thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác do cấp quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc Công ty giao.

- Chỉ nhận CV tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Vina TS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thăng tiến

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina TS

