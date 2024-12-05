Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Baris Arch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Quản lý thu - chi công trình.

Kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hóa đơn của công trình.

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn, bảo lãnh tiền ứng theo đề nghị thanh toán.

Hạch toán hóa đơn nhà cung cấp, thầu phụ, đội thi công.

Theo dõi hợp đồng thầu phụ, NCC, đội thi công.

Kiểm tra số tiền, thời hạn thanh toán theo hợp đồng của các nhà thầu phụ, NCC.

Chuyển đề nghị thanh toán theo hợp đồng đối với NCC, thầu phụ cho kế toán ngân hàng.

Lập báo cáo thu chi gởi công trình (1 lần/1 tháng).

Xuất hóa đơn tài chính theo claim thanh toán.

Theo dõi tiến độ thanh toán của chủ đầu tư theo claim.

Lưu trữ hóa đơn, đề nghị thanh và claim thanh toán.

Kiểm tra lương công nhân theo bảng lương.

Kết hợp theo dõi & lưu trữ hợp đồng lao động công nhân theo bảng lương.

Tổng hợp lương công nhân hàng tháng, hàng quý.

Kiểm tra, xác nhận biên bản đối chiếu công nợ của CĐT, nhà thầu phụ, NCC.

Lập thanh lý, quyết toán hợp đồng đối với CĐT.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các thanh quyết toán của nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công và các hợp đồng khác liên quan đến công trình.

Thực hiện kịp thời mọi quy trình, chính sách, thủ tục của công ty.

Tham gia đẩy đủ các cuộc họp, hội thảo, huấn luyện.

Phối hợp các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.