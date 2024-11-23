Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 291 - 295 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động của cửa hàng và nhân viên

Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên hàng tháng

Chịu trách nhiệm target doanh thu của cửa hàng

Kiểm kê các mã hàng bán được, không bán được trong ngày

Quản lý kiểm soát các tài sản cửa hàng : kính, tủ, kệ, sào, mannequin....

Nắm bắt được doanh thu bán hàng của các cửa hàng lân cận hoặc một số cửa hàng trong khu vực.

Phân loại khách hàng của cửa hàng: độ tuổi, giới tính

Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng.

Quản lý lượng khách Vip thường xuyên mua sắm tại cửa hàng: tài khoản, mã số VIP, sở thích, tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ... và thông báo đến họ những thông tin mới nhất về sản phẩm của công ty

Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên tại cửa hàng

Giám sát tình hình làm việc và tinh thần thái độ của nhân viên tại cửa hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 18 -27 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Thông thạo Microsoft office và Google

Biết sử dụng phần mềm bán hàng

Có kinh nghiệm làm quản lý tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ ĐẶC BIỆT NGÀNH THỜI TRANG

Có kinh nghiệm làm quản lý tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ

Biết làm các bảng báo cáo theo ngày, tuần, tháng, phân tích số liệu

Có khả năng truyền thông đến nhân viên

Làm việc đội nhóm và tương tác tốt

Quản lý đội Sale Online và Offline

Có thái độ dấn thân và chịu được áp lực công việc cao

Đảm bảo giờ giấc đi làm và tăng ca đúng thoả thuận ,không bị ảnh hưởng chi phối bởi việc khác

Tại Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức từ 9 - 15 triệu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Được đào tạo và tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ năng

Lương tháng 13

Bảo hiểm xã hội, y tế (khi đủ thời gian cống hiến, thảo luận sâu khi phỏng vấn)

1 tháng OFF 4 ngày

12 ngày phép năm hưởng lương

Teambuilding, tất niên, tân niên, du lịch, hiếu hỉ, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin