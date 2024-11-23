Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư
- Hồ Chí Minh: 291
- 295 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quản lý hoạt động của cửa hàng và nhân viên
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên hàng tháng
Chịu trách nhiệm target doanh thu của cửa hàng
Kiểm kê các mã hàng bán được, không bán được trong ngày
Quản lý kiểm soát các tài sản cửa hàng : kính, tủ, kệ, sào, mannequin....
Nắm bắt được doanh thu bán hàng của các cửa hàng lân cận hoặc một số cửa hàng trong khu vực.
Phân loại khách hàng của cửa hàng: độ tuổi, giới tính
Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên bán hàng.
Quản lý lượng khách Vip thường xuyên mua sắm tại cửa hàng: tài khoản, mã số VIP, sở thích, tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ... và thông báo đến họ những thông tin mới nhất về sản phẩm của công ty
Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên tại cửa hàng
Giám sát tình hình làm việc và tinh thần thái độ của nhân viên tại cửa hàng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thông thạo Microsoft office và Google
Biết sử dụng phần mềm bán hàng
Có kinh nghiệm làm quản lý tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ ĐẶC BIỆT NGÀNH THỜI TRANG
Có kinh nghiệm làm quản lý tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ
Biết làm các bảng báo cáo theo ngày, tuần, tháng, phân tích số liệu
Có khả năng truyền thông đến nhân viên
Làm việc đội nhóm và tương tác tốt
Quản lý đội Sale Online và Offline
Có thái độ dấn thân và chịu được áp lực công việc cao
Đảm bảo giờ giấc đi làm và tăng ca đúng thoả thuận ,không bị ảnh hưởng chi phối bởi việc khác
Tại Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Được đào tạo và tham gia các khóa huấn luyện để nâng cao kỹ năng
Lương tháng 13
Bảo hiểm xã hội, y tế (khi đủ thời gian cống hiến, thảo luận sâu khi phỏng vấn)
1 tháng OFF 4 ngày
12 ngày phép năm hưởng lương
Teambuilding, tất niên, tân niên, du lịch, hiếu hỉ, ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Thời Trang Minh Thư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
