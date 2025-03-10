Tuyển Data Analyst GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

1. Phân tích và báo cáo dữ liệu:

o Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu để đưa ra các báo cáo hỗ trợ quản lý ra quyết định.

o Sử dụng các công cụ như SQL, Power BI để tạo các báo cáo động, dashboard trực quan và hiệu quả.

o Đánh giá hiệu quả kinh doanh, dự đoán xu hướng, và phát hiện các cơ hội cải tiến.

2. Lập kế hoạch và hỗ trợ chiến lược:

o Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua việc phân tích dữ liệu.

o Đề xuất các chiến lược tối ưu hóa hoạt động kinh doanh dựa trên các phân tích.

o Đánh giá và theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh.

3. Phối hợp và triển khai:

o Làm việc với các phòng ban nội bộ và đối tác ngoài công ty để triển khai các kế hoạch phát triển kinh doanh.

o Phân tích hiệu quả và đề xuất các phương án để tối ưu.