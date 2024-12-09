Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Nhiệm Vụ Chính:

Quản lý và giám sát hoạt động sảnh: Đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực sảnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm việc kiểm soát vé, hướng dẫn khách hàng, quản lý hàng hóa và dịch vụ ăn uống tại quầy.

Giám sát đội ngũ nhân viên: Hướng dẫn, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên sảnh, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và quy trình làm việc của công ty.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng: Xử lý khiếu nại và các tình huống phát sinh, đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, duy trì trải nghiệm tích cực.

Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí: Theo dõi và báo cáo doanh thu từ các hoạt động bán vé, dịch vụ ăn uống, cùng các khoản thu chi khác tại rạp.

Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp: Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện tại rạp, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đúng tiến độ.

Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản: Giám sát công tác an ninh trong khu vực sảnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, cùng với việc bảo vệ tài sản công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vị trí giám sát tại các rạp chiếu phim hoặc môi trường F&B.

Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Kiến thức: Hiểu biết về các quy trình vận hành và dịch vụ khách hàng.

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng (theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty.

vé xem phim miễn phí.

Khám sức khỏe, du lịch định kỳ hàng năm

