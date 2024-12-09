Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhiệm Vụ Chính:
Quản lý và giám sát hoạt động sảnh: Đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực sảnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm việc kiểm soát vé, hướng dẫn khách hàng, quản lý hàng hóa và dịch vụ ăn uống tại quầy.
Giám sát đội ngũ nhân viên: Hướng dẫn, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên sảnh, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và quy trình làm việc của công ty.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng: Xử lý khiếu nại và các tình huống phát sinh, đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, duy trì trải nghiệm tích cực.
Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí: Theo dõi và báo cáo doanh thu từ các hoạt động bán vé, dịch vụ ăn uống, cùng các khoản thu chi khác tại rạp.
Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp: Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện tại rạp, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đúng tiến độ.
Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản: Giám sát công tác an ninh trong khu vực sảnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, cùng với việc bảo vệ tài sản công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vị trí giám sát tại các rạp chiếu phim hoặc môi trường F&B.
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kiến thức: Hiểu biết về các quy trình vận hành và dịch vụ khách hàng.

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng (theo năng lực)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty.
vé xem phim miễn phí.
Khám sức khỏe, du lịch định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 -4, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

