Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 1 USD

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 700 - 1 USD

● Thiết kế UI & Visual cho App, Website và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với người dùng. ● Nghiên cứu và đưa ra ý tưởng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. ● Lên mẫu phác thảo cơ bản, tiến hành thiết kế giao diện UI/Visual dựa trên các thông tin đã thu thập được từ các bước trước đó.
● Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (BA, Development, QA) để lựa chọn phương án thiết kế xuyên suốt dự án sản phẩm. ● Thiết kế các hạng mục liên quan xuất hiện trên sản phẩm như banner, icon, illustration khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UI design & Visual design.
● Có kinh nghiệm và hiểu biết về design system
● Nắm được quy tắc trong việc thực hiện Banner – Cách thức suy nghĩ – Văn tự – Màu sắc – Layout cơ bản của Design.
● Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.
● Có hiểu biết về UX design là một lợi thế.
● Kỹ năng giao tiếp ở mức khá.
● Khả năng cảm nhận mỹ thuật tốt.
● Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 700 - 1500 USD. Phụ cấp ăn trưa 40k/ngày Chế độ BHYT nâng cao. Chính sách thưởng hấp dẫn: Performance, Motivation, Bonus Dự Án, 13rd Salary Bonus, những ngày Lễ Tết,... Bạn có thể hình dung thu nhập của bạn có thể lên đến bonus lương 15, 16 + Nhiều hoạt động thể thao giúp bạn duy trì và tràn đầy năng lượng tích cực (Phòng Gym, Bóng bàn, Cầu Lông, Chèo Súp, Đạp xe đạp, Chạy bộ,...) Chính sách được quy đổi ngày phép năm thành tiền mặt. Chính sách review lương 2 lần/năm
Lương cơ bản 700 - 1500 USD.
Phụ cấp ăn trưa 40k/ngày
Chế độ BHYT nâng cao.
Chính sách thưởng hấp dẫn: Performance, Motivation, Bonus Dự Án, 13rd Salary Bonus, những ngày Lễ Tết,... Bạn có thể hình dung thu nhập của bạn có thể lên đến bonus lương 15, 16 +
Nhiều hoạt động thể thao giúp bạn duy trì và tràn đầy năng lượng tích cực (Phòng Gym, Bóng bàn, Cầu Lông, Chèo Súp, Đạp xe đạp, Chạy bộ,...)
Chính sách được quy đổi ngày phép năm thành tiền mặt.
đổi ngày phép năm thành tiền mặt.
Chính sách review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMART TECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đa Phước - Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

