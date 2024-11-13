Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu

Công ty TNHH Trang trí Nội ngoại thất Á Âu, tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ vật mới Âu Việt, có trụ sở, kho xưởng hơn 16.000m2 tại: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là một doanh nghiệp uy tín trong ngành cung cấp vật liệu trang trí. Được thành lập vào năm 2015, trải qua hành trình hơn 9 năm phát triển không ngừng nghỉ, chúng tôi tự hào đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực này.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, mở rộng thị trường, Á Âu mở thêm chi nhánh tại KCN Hòa Khánh – Đà Nẵng, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN THỦ KHO

- Phụ trách kiểm hàng, xuất hàng

- Nhập liệu số phát sinh hằng ngày lên file Xuất - Nhập - Tồn

- Hỗ trợ nhân viên kho xuất hàng

- Đối chiếu đơn hàng với kế toán, lượng hàng thực tế tại kho

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, từ 8h đến 12h và 13h đến 17h

- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

- Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán.

- Sức khỏe tốt, có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 – 10 triệu theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung năng động

- Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

- Sau thử việc sẽ đóng BHXH, gắn bó từ 1 năm sẽ được công ty chi trả toàn bộ tiền BHXH

- Hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả doanh thu năm;

- Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

