Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 478 - A5 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tham gia lên ý tưởng và thực hiện các kế hoạch tuyển ứng viên sang Nhật Bản học tập & làm việc và tuyển học viên cho các khóa học của công ty.

Tư vấn chương trình cho các ứng viên quan tâm đến chương trình học tập & làm việc hoặc các khóa học tiếng Nhật của công ty.

Tham gia tiếp đón khách hàng của công ty.

Biên, phiên dịch.

Các công việc khác : hướng dẫn, luyện phỏng vấn cho học viên, họp định kỳ và báo cáo các bộ phận liên quan,...Và các công việc được cấp trên giao.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tương đương N2 (đặc biệt là khả năng giao tiếp).

Có năng lực giao tiếp, có khả năng làm việc nhóm.

Biết dùng bia, rượu là một lợi thế.

(Ứng viên tại Đà Nẵng) ưu tiên biết lái xe.

Thành thạo các kỹ năng máy tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 13-16M

Đóng bảo hiểm full lương.

Có thưởng tháng lương thứ 13.

Xét tăng lương hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin