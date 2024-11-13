Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 35 Hoà An 9, Phường Hoà An, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt thông tin và hiểu về sản phẩm của Công ty.
Chuẩn bị/ set up khu vực livestream.
Livestream giới thiệu sản phẩm, tư vấn và bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn.
Tự tin, hoạt bát, lanh lợi trong giao tiếp.
Có niềm đam mê với lĩnh vực livestream và muốn có cơ hội được cọ sát.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream trên các sàn TMĐT.
Thời gian làm việc: theo ca, trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ, hoà đồng, năng động.
Được tạo điều kiện trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp và có ý muốn gắn bó với công ty.
Mức thù lao cạnh tranh và sẽ được điều chỉnh, thưởng thêm khi có doanh thu.
Thù lao: từ 80k - 150k/ 1h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Hoà An 9, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

