Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 157 Hồ Nghinh, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đánh giá thị trường, tìm kiếm các phương án giới thiệu khách hàng giới thiệu, mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty

- Thiết kế chương trình, bảng giá và tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh

- Làm việc với khách hàng, các Phòng ban trong công ty để đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ được triển khai đến khách hàng đạt chất lượng cao nhất

- Giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty

- Xây dựng dữ liệu và mở rộng mạng lưới khách hàng công ty

- Chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình khách hàng mua, sử dụng và sau khi sử dụng dịch vụ, đồng thời đề xuất các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết

- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng

- Thực hiện thủ tục hợp đồng, quyết toán và hỗ trợ thu hồi công nợ khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý sự vụ, đàm phán thuyết phục và mở rộng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực

- Lương theo kết quả kinh doanh, tỷ lệ % hấp dẫn nhất ngành

- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.

- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực

- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.

- Du lịch, team building hàng năm.

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

