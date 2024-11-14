Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 157 Hồ Nghinh, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đánh giá thị trường, tìm kiếm các phương án giới thiệu khách hàng giới thiệu, mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Thiết kế chương trình, bảng giá và tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh
- Làm việc với khách hàng, các Phòng ban trong công ty để đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ được triển khai đến khách hàng đạt chất lượng cao nhất
- Giới thiệu, đề xuất, quảng bá thưởng hiệu/sản phẩm/dịch vụ/chương trình chung của công ty
- Xây dựng dữ liệu và mở rộng mạng lưới khách hàng công ty
- Chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình khách hàng mua, sử dụng và sau khi sử dụng dịch vụ, đồng thời đề xuất các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết
- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
- Thực hiện thủ tục hợp đồng, quyết toán và hỗ trợ thu hồi công nợ khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý sự vụ, đàm phán thuyết phục và mở rộng mối quan hệ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 7-10 triệu/tháng tùy theo năng lực
- Lương theo kết quả kinh doanh, tỷ lệ % hấp dẫn nhất ngành
- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.
- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job249761
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 95 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
5 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
6 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH VN BIKE TOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH VN BIKE TOUR
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN NGỌC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN NGỌC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch TNHH PHAN VĂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu TNHH PHAN VĂN
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Easia Travel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊU VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊU VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm