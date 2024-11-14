Tuyển Thư ký công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Thư ký công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Thư ký công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Giám sát chất lượng công trình, thực hiện và quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu các hạng mục công trình (với thầu phụ, Chủ đầu tư, tư vấn...)
- Trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị cho bên tư vấn; xây dựng biểu mẫu, quy trình và thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu;
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán, hoàn công công trình.
- Chi tiết cụ thể được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 – 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế XD và quản lý dự án.
- Thành thạo vi tính, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành
- Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
- Sắn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, trao đổi khi phỏng vấn.
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, thưởng theo năng suất....
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động thể thao, sự kiện Công ty tổ chức.
- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân khẳng định và phát huy năng lực của mình.
- Có kế hoạch đào tạo và huấn luyện bản thân phù hợp với nguyện vọng, kinh nghiệm, kỹ năng từng thành viên cũng như định hướng phát triển chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132-136 Lê Đình Lý, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

