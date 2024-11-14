Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 245 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc Kinh doanh trong việc bao quát, thống kê số liệu và theo dõi việc thực hiện công việc của phòng Kinh doanh.
Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc Kinh doanh trong quá trình ký kết và triển khai Hợp đồng: Soạn thảo Báo giá theo chỉ đạo, làm Hồ sơ thầu, Hợp đồng, liên hệ khách hàng và các bộ phận liên quan trong Công ty; Làm biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng,...
Kiểm tra và rà soát Báo giá, Hồ sơ thầu, Hợp đồng do Nhân viên Kinh doanh soạn thảo và phụ trách.
Cập nhật, báo cáo doanh thu mảng Kinh doanh quảng cáo của phòng và toàn Công ty.
Thường xuyên theo dõi và cập nhật các vị trí bảng trống trên toàn hệ thống (theo tuần, tháng).
Tham gia công tác đối ngoại của Phòng Kinh doanh và Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60, độ tuổi: 23 – 35 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Luật, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Ngoại ngữ... hoặc chuyên ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trợ lý kinh doanh (Sales Admin).
Khả năng giao tiếp tốt, năng động, làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ (Tiếng Anh/tiếng Trung).

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000/tháng.
Ngoài mức lương, người lao động sẽ được hưởng thêm các quyền lợi sau
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp dài hạn.
Được đào tạo chuyên môn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng các khoản thưởng các ngày Lễ, kỉ niệm như: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5, Quốc Khánh 2/9, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tết Dương Lịch, ngày thành lập Công ty,...
Thưởng cuối năm theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Hoạt động tập thể: Team building, du lịch hằng năm,...
Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 245 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

