Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Khách hàng - Phát triển thương hiệu
Hỗ trợ Brand Manager xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu, đảm bảo trên toàn hệ thống hiểu rõ về thương hiệu được định vị và truyền tải thông điệp chính xác, đồng nhất
Triển khai kế hoạch đánh giá sức khỏe thương hiệu (mức độ nhận biết thương hiệu, dùng thử, mức độ sử dụng sản phẩm, độ phủ/độ lớn thị trường, mức độ chuyển đổi từ dùng thử sang dùng thật sản phẩm của Công ty định kỳ hoặc theo chỉ đạo của CEO.
Giám sát các hoạt động quảng bá thương hiệu, kiểm soát nhận diện thương hiệu, bảng biển mặt tiền cửa hàng trên toàn hệ thống, đảm bảo nhận diện chính xác, không sai lệch, đúng theo chủ trương, định hướng đã được phê duyệt của Công ty.
Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh để đề xuất, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng đa kênh (Offline và Online) phục vụ mục tiêu tăng trưởng doanh thu
Theo dõi xu hướng thị trường, đặc thù ngành hàng, thực hiện các nghiên cứu khảo sát khách hang để đề xuất các kế hoạch tiếp thị thương hiệu phù hợp.
Hỗ trợ Brand Manager xây dựng, triển khai chiến lược giá bán và sản phẩm, quản lý menu bán hàng tại hệ thống cửa hàng của Công ty.
Phối hợp với team Marcom lên kế hoạch và tối đa hoá hiệu quả truyền thông các kênh
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên
2.Quản Lý Hiệu Quả và Chi Phí
Triển khai và sử dụng ngân sách marketing đúng và hiệu quả với mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Xây dựng, cập nhật, quản lý mạng lưới đối tác (tổ chức, doanh nghiệp,..) phục vụ hoạt động Marketing (các thương hiệu).
Tuân thủ các quy trình và phối hợp liên phòng ban của công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Assistant Brand Manager hoặc Senior MKT Executive
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong ngành F&B, Retail, FMCG
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế,Truyền Thông, QTKD, Thương Mại
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt;
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc dưới áp lực tốt và đúng thời hạn.
Có khả năng nắm bắt xu thế phát triển của thị trường và người tiêu dùng.
Có kỹ năng giao tiếp, khả năng đàm phán và tương tác phòng ban tốt
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện, kiểm tra theo dõi và đánh giá.
Chủ động, sáng tạo, cầu tiến

Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng sinh nhật
Nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống VietArt F&B
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 166 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

