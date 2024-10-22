Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dragon Building, Lô A1/D21 KĐT Dịch Vọng Hậu, ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thiết kế hình ảnh, thumbnails, bối cảnh, nhân vật, nguyên liệu cho video trò chơi theo định hướng của chủ đề kênh trên nền tảng Social Media.
Cụ thể hóa ý tưởng bằng hình ảnh dựa theo yêu cầu.
Phối hợp/trao đổi với các khâu khác để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.
Hỗ trợ các bộ phận khác thiết kế nếu có.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vẽ 2D
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop; illustrator;...
Có tư duy dùng/Biết sử dụng các phần mềm liên quan đến AI để tối ưu công việc.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ và bố cục hình ảnh tốt
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng tốt
Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Có thái độ tích cực, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, BHXH, Nghỉ phép 12 ngày/1 năm.
Du lịch thường niên 1-2 lần/ năm.
Tham gia các buổi party, liên hoan định kỳ của công ty.
Được đào tạo chuyên sâu về Youtube/kinh doanh trên Internet.
Tham gia các khóa học đều được hỗ trợ về thời gian, chi phí.
Được định hướng và đồng hành trong lộ trình phát triển cá nhân dài hạn, môi trường trẻ nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cấp 2 màn hình kèm theo cấu hình PC xịn xò nhất cho các Designer thỏa sức sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Dragon Building, Lô A1/D21 KĐT Dịch Vọng Hậu, ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

