Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9,10 tòa PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, thiết kế UI/UX website, mobile app các dự án và hệ thống nội bộ của công ty; Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong team để phân tích, đánh giá insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team Xây dựng và phát triển Design System cho các sản phẩm trong hệ sinh thái Nắm bắt xu hướng, đề xuất các ý tưởng và giải pháp với mục đích cải tiến cho sản phẩm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế giao diện Web/Mobile App. Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma, Photoshop, AI. Am hiểu về các nguyên lý thiết kế, quy chuẩn thiết kế; Nắm rõ quy trình thiết kế sản phẩm Có kiến thức về công nghệ, khả năng nghiên cứu và xây dựng tài liệu tốt. Ham học hỏi, cập nhật các xu hướng UI/UX hiện hành để áp dụng vào công việc. Có tư duy sáng tạo logic, nắm bắt ý tưởng tốt và luôn chủ động trong công việc Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 20.000.000 VND/tháng; Review lương 2 lần trong năm Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ Cơ hội tiên phong xây dựng những công cụ, hệ thống hỗ trợ mang lại lợi thế kinh doanh và hiệu quả vận hành nội bộ Được trải nghiệm văn hóa làm việc năng động, tập trung đào tạo và phát triển con người Không gian làm việc chill chill hướng về hồ Hoàng Cầu và tàu điện trên cao, dành riêng cho iKamer, giúp truyền cảm hứng để thỏa sức sáng tạo Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách... Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/tháng, Gói khám sức khỏe cao cấp, teambuilding thường xuyên, du lịch dài ngày... Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9-10, Tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

