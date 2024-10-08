Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Medistar, 11 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các sản phẩm POD dựa trên yêu cầu từ bộ phận Ecom và xu hướng thị trường.

- Sáng tạo và phát triển các mẫu thiết kế hấp dẫn cho nhiều sản phẩm POD khác nhau (áo thun, hoodie, cốc, poster, túi, v.v.).

- Tối ưu hóa thiết kế cho các nền tảng kinh doanh thương mại điện tử POD.

- Nghiên cứu xu hướng thị trường, cập nhật phong cách và các mẫu thiết kế để tạo ra các sản phẩm phù hợp và bán chạy.

- Đảm bảo tất cả các thiết kế tuân thủ quy định bản quyền và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Tối ưu hóa quy trình làm việc, đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa (ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực POD hoặc thiết kế sản phẩm).

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Adobe Illustrator hoặc các công cụ thiết kế liên quan khác.

- Có kinh nghiệm Remake 1 năm trở lên trong lĩnh vực POD 2D/3D - Ưu tiên có hiểu biết kỹ năng về AI (trí tuệ nhân tạo)

- Khả năng sáng tạo với nhiều phong cách thiết kế khác nhau (hiện đại, cổ điển, tối giản, phức tạp, v.v.)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10tr/ tháng + Phụ cấp.

- Thưởng KPI theo doanh thu bán hàng trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

- Thưởng lễ, Tết, các dịp đặc biệt trong năm, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty. - Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng.

- Khi trở thành nhân viên chính thức nghỉ 2 thứ 7 trong 1 tháng.

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động.

- Cơ hội làm việc với các sản phẩm đa dạng và thử thách bản thân.

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và thương mại điện tử.

- Được học hỏi, trau dồi kiến thức về Marketing Online và Thương mại điện tử

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin