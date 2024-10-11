Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook) Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo AI, Photoshop. Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực thời trang, Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 4.000.000 – 6.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện, năng động, tự do sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23, Ngõ 97/16 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

