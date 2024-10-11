Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook) Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo AI, Photoshop. Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực thời trang, Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 4.000.000 – 6.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện, năng động, tự do sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

