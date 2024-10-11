Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 401B Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook)
Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo AI, Photoshop. Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực thời trang, Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 4.000.000 – 6.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện, năng động, tự do sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
