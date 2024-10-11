Tuyển Designer Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Gió media
- Hà Nội: 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế ấn phẩm cho KOLs, creators, đối tác của công ty
Thiết kế ấn phẩm cho chương trình, sự kiện công ty
Sáng tạo hình ảnh cho các kênh digital
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng mục tiêu truyền thông và quảng bá thương hiệu
Công việc khác theo sự phân công của leader
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, khả năng đưa ra các ý tưởng độc đáo và mới mẻ.
Có tư duy tốt về bố cục, màu sắc, có tâm trong từng sản phẩm
Thành thạo phần mềm Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Chủ động và trách nhiệm: Quản lý tốt thời gian và công việc, đảm bảo chất lượng và deadline sản phẩm cuối cùng
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng năm( ngày lễ, Tết dương, Tết âm,...)
Phụ cấp và các khoản tài trợ: Theo quy chế công ty
Hỗ trợ đồng phục Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành. Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty) Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
