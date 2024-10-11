Tuyển Designer Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Designer Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Gió media
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty cổ phần Gió media

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Gió media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết kế ấn phẩm cho KOLs, creators, đối tác của công ty Thiết kế ấn phẩm cho chương trình, sự kiện công ty Sáng tạo hình ảnh cho các kênh digital Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng mục tiêu truyền thông và quảng bá thương hiệu Công việc khác theo sự phân công của leader
Thiết kế ấn phẩm cho KOLs, creators, đối tác của công ty
Thiết kế ấn phẩm cho chương trình, sự kiện công ty
Sáng tạo hình ảnh cho các kênh digital
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng mục tiêu truyền thông và quảng bá thương hiệu
Công việc khác theo sự phân công của leader

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, khả năng đưa ra các ý tưởng độc đáo và mới mẻ. Có tư duy tốt về bố cục, màu sắc, có tâm trong từng sản phẩm Thành thạo phần mềm Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Chủ động và trách nhiệm: Quản lý tốt thời gian và công việc, đảm bảo chất lượng và deadline sản phẩm cuối cùng Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, khả năng đưa ra các ý tưởng độc đáo và mới mẻ.
Có tư duy tốt về bố cục, màu sắc, có tâm trong từng sản phẩm
Thành thạo phần mềm Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Chủ động và trách nhiệm: Quản lý tốt thời gian và công việc, đảm bảo chất lượng và deadline sản phẩm cuối cùng
Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại Công ty cổ phần Gió media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cố định: 7.000.000- 10.000.000 VNĐ/tháng.
Thưởng năm( ngày lễ, Tết dương, Tết âm,...)
Phụ cấp và các khoản tài trợ: Theo quy chế công ty
Phụ cấp và các khoản tài trợ:
Hỗ trợ đồng phục Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Hỗ trợ đồng phục
Quà tặng sinh nhật hoặc tổ chức liên hoan ngọt
Phụ cấp ăn trưa, xăng/xe: 1.000.000
Các quyền lợi bổ sung khác:
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành. Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty) Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm
Được hưởng lương tháng 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding 3 lần mỗi năm( du xuân, du lịch hè, sinh nhật công ty)
Review tăng lương mỗi 3-6 tháng 1 lần
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gió media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gió media

Công ty cổ phần Gió media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Tân Triều , Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Vstar Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Vstar Pharma
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH Digitran
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CENDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CENDO
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BULL LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH BULL LABS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm