Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế hình ảnh trên các kênh truyền thông/ tại showroom Quay dựng Video Làm việc với các đối tác in ấn Thể hiện được thẩm mỹ cao cấp, hiện đại, tinh tế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, am hiểu các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, ... Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography. Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế website, banner, landing page, ... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa video, tạo video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh.

Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (10 -12M tùy năng lực) Hỗ trợ ăn trưa + gửi xe Cung cấp máy tính sẵn Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi + bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

