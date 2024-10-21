Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế hình ảnh trên các kênh truyền thông/ tại showroom
Quay dựng Video
Làm việc với các đối tác in ấn
Thể hiện được thẩm mỹ cao cấp, hiện đại, tinh tế
Thiết kế hình ảnh trên các kênh truyền thông/ tại showroom
Quay dựng Video
Làm việc với các đối tác in ấn
Thể hiện được thẩm mỹ cao cấp, hiện đại, tinh tế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, am hiểu các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, ...
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế website, banner, landing page, ...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa video, tạo video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh.
Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, am hiểu các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, ...
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế website, banner, landing page, ...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa video, tạo video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh.

Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (10 -12M tùy năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa + gửi xe
Cung cấp máy tính sẵn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi + bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Mức lương thỏa thuận (10 -12M tùy năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa + gửi xe
Cung cấp máy tính sẵn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi + bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

