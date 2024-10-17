Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Thiết kế phối cảnh 3D các sản phẩm phục vụ ngành Tổ chức sự kiện ( Sân khấu, Photobackdrop, Booth, Cổng chào, Decor gian hàng triển lãm, hội chợ...)

2. Triển khai các ý tưởng về sự kiện trên cơ sở ý kiến khách hàng, đưa ra ý kiến và đề xuất phù hợp.

3. Lên phương án bố trí mặt bằng 2D và phối cảnh 3D

4. Bóc tách mặt bằng sự kiện cơ bản

5. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự thống nhất thiết kế của toàn bộ sự kiện

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành nghề liên quan

+ Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành 3Ds Max hoặc Sketchup

+ Biết sử dụng các phần mềm 2D là 1 lợi thế ( Photoshop, Illustrator...)

+ Yêu nghề, sáng tạo, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm mình vẽ ra.

+ Ưu tiên bạn nào có năng lực đam mê với nghề thiết kế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc hiện đại, năng động, sáng tạo, vui vẻ

+ Du lịch Công ty hằng năm

+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

+ Thưởng lễ tết, lương tháng 13.

+ Lương thưởng : Cố định từ 15tr đến 25tr/tháng ( + % Thưởng theo từng job hoàn thiện )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin