Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 114 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận bản vẽ mặt bằng 2D phong thủy.

- Nghiên cứu, phân tích, thu thập thông tin về nhu cầu thiết kế nội thất và kiến trúc của khách hàng ( gu thẩm mỹ, sở thích).

- Thiết kế công năng sử dụng hợp lý, đúng yêu cầu công năng phong thuỷ.

- Thiết kế phong cách, màu sắc chủ đạo, đưa ra nguyên vật liệu phù hợp đảm bảo tính thẩm mỹ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Nhận bản vẽ công năng 2d phong thuỷ phản hồi lại những điểm bất hợp lý trong trường hợp thiếu sót, không phù hợp cần bổ sung thêm, chỉnh sửa.

- Lên mô hình 3D cụ thể ( Thiết kế không gian các phòng như thế nào, cách phối màu, ánh sáng, vật liệu).

- Lên mô hình 3d kiến trúc ( Thiết kế hình khối kiến trúc bên ngoài, không gian cảnh quan bên ngoài công trình).

- Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc theo layout.

- Gửi cấp trên duyệt trước khi gửi ảnh cho khách hàng.

- Thường xuyên trao đổi với quản lý trực tiếp để tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng.

- Có thể trao đổi với Sale khách hàng và đồng nghiệp phụ trách bản vẽ 2D phong thủy để đưa ra phương án 3D phù hợp với phản hồi của khách hàng.

- Báo cáo tiến độ công việc và kết quả thiết kế cũng như những vướng mắc, khó khăn tới quản lý.

- Tự trau dồi kiến thức kỹ năng, tư duy thiết kế

- Tham gia đào tạo phong thủy theo định hướng, đường lối của Tập Đoàn, Công ty.

- Phối hợp với đồng nghiệp trong công ty.

- Phối hợp với Sale khách hàng ( nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kiến thức:

Có kiến thức về chuyên môn về thiết kế: Nguyên lý thiết kế, quy trình từ ý tưởng đến thực hiện, hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có kiến thức về bộ môn Phong thủy khoa học Đại Nam.

+ Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp phối hợp với các đồng nghiệp, phòng ban và cấp trên.

Kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, nắm bắt deadline, KPIs thưởng phạt, KPIs theo vị trí, lộ trình thăng tiến theo KPIs hoàn thành.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCad, 3Dsmax, ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Revit và Sketchup.

+ Đạo đức nghề nghiệp:

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhạy bén, tinh tế, sáng tạo.

Lịch sự, hoà nhã với đồng nghiệp trong công ty.

Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế, cấp trên trực tiếp hoặc cấp cao hơn có thể bổ sung những nhiệm vụ thường xuyên hoặc/và đột xuất khác trong Bản Mô tả công việc này.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng lương sẽ thoả thuận trong quá trình phỏng vấn tuỳ kinh nghiệm và năng lực Chế độ nghỉ, thưởng lễ, Tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định Thời gian làm việc từ thứ 2- sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 & chủ nhật) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

