Tuyển Designer Công ty Cổ phần Vstar Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 12 Khu đô thị Xa La - Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Thiết kế bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm dược phẩm

Hỗ trợ phòng Marketing làm các sự kiện quảng bá, truyền thông cho công ty

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sự kiện

Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ một số công việc văn phòng đơn giản khi có yêu cầu

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế (Cao đẳng, Đại học).

Thành thạo phần mềm Photoshop, AI...

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm ở vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, tư duy nhanh nhẹn. Trung thực, chăm chỉ chịu khó, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.

Quyền Lợi

Được tham gia BHXH, BHYT, du lịch hàng năm

Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.

Đồng đội thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

