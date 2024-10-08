Tuyển Designer Công ty Cổ phần Vstar Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ phần Vstar Pharma
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Liền kề 12 Khu đô thị Xa La
- Phúc La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thiết kế bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm dược phẩm
Hỗ trợ phòng Marketing làm các sự kiện quảng bá, truyền thông cho công ty
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sự kiện
Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ một số công việc văn phòng đơn giản khi có yêu cầu
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế (Cao đẳng, Đại học).
Thành thạo phần mềm Photoshop, AI...
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm ở vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, tư duy nhanh nhẹn. Trung thực, chăm chỉ chịu khó, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần Vstar Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, du lịch hàng năm
Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.
Đồng đội thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vstar Pharma
