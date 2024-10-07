Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Designer sáng tạo và giàu kinh nghiệm để gia nhập đội ngũ MarCom của chúng tôi. Người ứng tuyển sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực hiện các nội dung truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao thương hiệu và truyền tải thông điệp của Phòng khám một cách hiệu quả.

Thiết Kế Hình Ảnh:

Tạo và thiết kế các tài liệu truyền thông, bao gồm quảng cáo, hình ảnh cho các chiến dịch marketing, bài viết trên mạng xã hội và tài liệu nội bộ.

Đảm bảo các thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn thương hiệu và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đối tượng mục tiêu.

Nắm bắt các xu hướng thiết kế mới để nâng cao hiệu quả chiến dịch Marketing.

Dựng Video:

Biên tập và chỉnh sửa video cho các chiến dịch truyền thông, Marketing bao gồm video quảng cáo, video hướng dẫn, và nội dung truyền thông khác.

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video để tạo ra các sản phẩm video chất lượng cao, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Hiểu về xu hướng sử dụng và concept video trong các chiến dịch marketing để tạo ra các sản phẩm chất lượng.

Quay Phim và Chụp Hình (Cơ Bản):

Thực hiện quay phim và chụp hình cho các sự kiện, sản phẩm và nội dung truyền thông khác.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông, marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực Marketing ngành Y tế.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa và dựng video như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Canva).

Kỹ năng quay phim và chụp hình với sự chú ý đến chi tiết và khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả và đáp ứng deadline.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với các bộ phận khác để phát triển nội dung phù hợp với chiến lược marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc

Bữa ăn ngon miệng miễn phí tại nhà ăn Công ty

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước

Thưởng các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty

Được mua bảo hiểm sức khỏe PIT, chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân

Được tham gia các chương trình hoạt động nhật viên vui vẻ, sôi nổi: Happy Hour, Teambuilding, Staff Party...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.