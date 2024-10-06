Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc:

Thiết kế giao diện web (UI) cho các dự án website theo yêu cầu của khách hàng. Tạo và chỉnh sửa hình ảnh, banner, và các yếu tố đồ họa khác để sử dụng trên website. Tạo prototypes và wireframes chi tiết bằng các công cụ như Adobe XD, Figma để minh họa cấu trúc và tính năng của website. Sử dụng Canva AI để hỗ trợ việc tạo nội dung sáng tạo, hình ảnh nhanh chóng và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phát triển web để đảm bảo giao diện thiết kế được triển khai chính xác. Nắm bắt xu hướng thiết kế mới nhất, đảm bảo sản phẩm sáng tạo và phù hợp với thị trường. Đảm bảo các thiết kế thân thiện với người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX). Quản lý và chỉnh sửa tài liệu thiết kế khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Kinh nghiệm làm việc với Figma và Canva AI. Có hiểu biết về nguyên lý thiết kế UI/UX, tối ưu trải nghiệm người dùng trên web. Khả năng sáng tạo, mắt thẩm mỹ cao, chú ý đến chi tiết. Kỹ năng làm việc nhóm tốt và có khả năng tự quản lý thời gian hiệu quả. Khả năng thích ứng nhanh với các công cụ thiết kế và công nghệ mới. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường thiết kế web cho nhiều khách hàng khác nhau.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, cạnh tranh. Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến. Tham gia vào các dự án thú vị và đa dạng.

Nếu bạn đam mê thiết kế và muốn tham gia vào đội ngũ sáng tạo của chúng tôi, hãy gửi CV và portfolio của bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

