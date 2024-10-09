Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Meco Complex, Tòa HH1, Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển và sản xuất giải pháp phần mềm trên các ngôn ngữ phổ biến như Java, PHP, VueJS,...
- Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, database, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới.
- Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp về các task được giao trong dự án thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có thể làm việc fulltime/ làm tối thiểu 70% thời gian trong tuần.
- Đã TN Đại học, or SV năm thứ 3,4 thuộc các trường đại học như HUST, UET, PTIT,... hoặc các trường đào tạo ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và các ngành liên quan.
- Tiếng Anh sử dụng khá trong công việc tương đương TOEIC 500/ APTIS B1/ IELTS 4.5 hoặc các bằng cấp tương đương là một lợi thế
- Tư duy lập trình, tư duy logic hệ thống
- Ham học hỏi & có khả năng thích nghi với Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ mới
- Tinh thần tự giác, làm việc cẩn thận, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bởi leader dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực
- Có cơ hội làm việc với các anh/chị có kinh nghiệm ở các lĩnh vực IT
- Được đào tạo kiến thức, và các dự án thực tế trong và ngoài nước của các đối tác lớn trong lĩnh vực.
- Được định hướng bản thân theo năng lực riêng
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
- Qua thời gian thực tập 3-6 tháng sẽ đánh giá năng lực lên nhân viên/fresher chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

