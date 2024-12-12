Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thực hiện thiết kế tích hợp, quản lý Server/Mạng/Bảo mật/HA/ để triển khai Game/Web/App Service, dự đoán các sự cố có thể xảy ra và ngăn ngừa sự cố trước khi chúng phát sinh
Phân tích, lập kế hoạch chiến lược, quản lý dự án và hỗ trợ mọi sự cố trong và ngoài môi trường Linux;
Đảm bảo hệ điều hành Linux, Hệ thống ứng dụng và Website nội bộ luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu nhất mà không bị gián đoạn hoặc bị ảnh hưởng bởi các cuộc xâm nhập;
Lên kế hoạch, phối hợp và triển khai, cài đặt trên hệ thống Linux;
Tự động hóa Các tác vụ quản trị bằng các lệnh Sell.
Chủ động giám sát và quản lý môi trường hằng ngày.
Điều chỉnh môi trường để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, ổn định và hiệu suất tối ưu,
Tham gia thiết kế và triển khai các cấu hình có tính khả dụng cao.
Tham gia vào lập kế hoạch và thử nghiệm khôi phục hệ thống khi có sự cố xảy ra.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý hệ điều hành Mobile/Web Service (LINUX);
• Kinh nghiệm xử lý hệ thống CNTT, cơ sở hạ tầng CNTT và mạng cũng như tuân thủ các yêu cầu và bảo mật;
• Kiến thức tốt về hệ thống Linux dựa trên Ubuntu, Debian, RedHat và Alpine;
• Có trách nhiệm, nhanh nhẹn và có tư duy bảo mật;
• Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc độc lập và chủ động;
• Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tự động hóa như Terraform, Ansible và Puppet;
• Kinh nghiệm về truyền thông mạng và công nghệ mạng;
• Kinh nghiệm kiểm tra thâm nhập cho các hệ thống trực tuyến và ngoại tuyến, sử dụng Kali Linux, ...
• Kiến thức về các giải pháp ảo hóa như VMware, LXC, Docker và Kubernetes;
• Bằng đại học hoặc cao đẳng về Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan;
Sẽ là một điểm cộng lớn nếu bạn có:
• Kiến thức về tập lệnh trong Python, Powershell;
• Kiến thức về hệ thống máy khách và máy chủ của Microsoft;
• Kiến thức về các thành phần mạng, cổng và tường lửa;

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 15 - 40tr;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Peak Garden Villa Phú Mỹ, Quận 7 - Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7

