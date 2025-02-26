Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Azure DevOps Program

Azure DevOps Program là chương trình tìm kiếm các bạn sinh viên sắp hoặc đã ra trường (bắt buộc làm Full-time) có đam mê, định hướng về DevOps để tham gia vào DevOps Team/Training Team tại Draphony.

Chương trình đào tạo sẽ gồm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Trải nghiệm (1 tháng): Trợ cấp Ăn trưa + Xăng xe + Vé.

Giai đoạn 2: Đào tạo (12 tháng): Sau khi được đánh giá hoàn thành giai đoạn 1, ứng viên sẽ được ký Hợp đồng đào tạo và lộ trình phát triển như một nhân viên tại công ty. Ứng viên sẽ được tham gia vào dự án thực tế và hỗ trợ các buổi training dưới sự hướng dẫn của Mentor và Teamlead. Trong giai đoạn này, ứng viên sẽ được review lại lương theo năng lực và hưởng các phúc của nhân viên chính thức.

Giai đọan 3: Sau đào tạo: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, ứng viên sẽ ký Hợp đồng gắn bó 2 năm và được quyền sử dụng các chứng chỉ Microsoft đã được cấp.

Responsibilities

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ.

Thực hiện và cam kết đạt kết quả theo chương trình đào tạo.

Tham gia thực hành các dự án khách hàng thực tế.

Hỗ trợ chuẩn bị, nghiên cứu các khóa học chứng chỉ Microsoft.

Tham gia thi chứng chỉ Microsoft theo kế hoạch.

Tham gia viết blogs, labs về kiến thức chuyên ngành.

Sắp hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành CNTT hoặc các ngành Kinh tế (yêu cầu có kiến thức nền tảng về lập trình).

Tiếng Anh từ 6.0 IELTS hoặc 800 TOEIC trở lên, đính kèm các chứng chỉ (nếu có). Có tiếng Đức là điểm cộng lớn.

Có kinh nghiệm về thuyết trình, viết lách chia sẻ kiến thức là điểm cộng.

Ưu tiên có kinh nghiệm về Azure Cloud.

Ưu tiên có kiến thức về Infrastructure as Code (Terraform, Ansible), triển khai hệ thống High Availability, nginx,…

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng và triển khai Kafka, MongoDB.

Có kiến thức cơ bản về Docker, Kubernetes, Linux/windows server, networking.

Có kiến thức cơ bản về Git và hiểu về quy trình CI/CD.

Biết viết script cơ bản bằng Bash, PowerShell hoặc Python.

Hiểu về Monitoring/Logging với Prometheus, Grafana, ELK/Loki.

Bắt buộc làm việc Full-time từ Thứ Hai-Thứ Sáu (8h30-18h00).

Đam mê các thể loại game: StarCraft, LOL, Wukong,… là điểm cộng lớn.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Dành cho Intern, bao gồm: Ăn trưa + Xăng xe + Vé.

Dành cho nhân viên chính thức:

Tổng thu nhập một năm > 14 tháng lương.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc (bao gồm cả thử việc).

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng dự án + Phụ cấp tiếng Anh từ 7.5 IELTS (hàng tháng) + Phụ cấp chi phí thi chứng chỉ Microsoft (nếu pass) + Phụ cấp chi phí đào tạo tại nước ngoài (nếu có).

Phụ cấp chi phí thể thao (75%, max 200.000 VNĐ/tháng).

Events hàng tháng: FunLuch, Training day, Sport, Gaming, Sinh nhật. Events hàng năm: Teambuilding, Du lịch, Lễ Tết (theo quy định nhà nước + ngày nghỉ lễ theo doanh nghiệp Đức).

Văn hóa làm việc Âu: Tôn trọng quyền ngôn luận và sáng kiến cá nhân, chú trọng vào kết quả công việc, review lương khi bạn xứng đáng không rập khuôn theo 1 quy trình,…

Stand-up mỗi ngày, Retrospective mỗi tháng, All-Hands và vinh danh mỗi quý.

Cơ hội làm việc và công tác tại các nước Châu Âu.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 08h30 - 18h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

