Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư thang máy
Làm việc với khách hàng về lịch bảo trì, bảo dưỡng, giấy nghiệm thu sau khi hoàn thành
Báo cáo công việc với cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành về điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, kỹ sư,...( hoặc chuyên ngành có liên quan)
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các dòng thang máy Mitsubishi, Hitachi, Sanyo, Thyssen, Otis ...
Sức khỏe tốt
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các dòng thang máy Mitsubishi, Hitachi, Sanyo, Thyssen, Otis ...
Sức khỏe tốt
Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:11.000.000 – 14.000.000VNĐ (Chưa bao gồm các khoản thưởng)
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương thâm niên, Lương Lễ Tết, Lương tháng 13....
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định Công ty và Luật Lao Động
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương thâm niên, Lương Lễ Tết, Lương tháng 13....
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định Công ty và Luật Lao Động
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI