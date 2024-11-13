Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Thợ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư thang máy
Làm việc với khách hàng về lịch bảo trì, bảo dưỡng, giấy nghiệm thu sau khi hoàn thành
Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành về điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, kỹ sư,...( hoặc chuyên ngành có liên quan)
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các dòng thang máy Mitsubishi, Hitachi, Sanyo, Thyssen, Otis ...
Sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:11.000.000 – 14.000.000VNĐ (Chưa bao gồm các khoản thưởng)
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương thâm niên, Lương Lễ Tết, Lương tháng 13....
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định Công ty và Luật Lao Động
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, ngõ 127 Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-di-lam-ngay-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248901
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm