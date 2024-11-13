Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư thang máy

Làm việc với khách hàng về lịch bảo trì, bảo dưỡng, giấy nghiệm thu sau khi hoàn thành

Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành về điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, kỹ sư,...( hoặc chuyên ngành có liên quan)

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các dòng thang máy Mitsubishi, Hitachi, Sanyo, Thyssen, Otis ...

Sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:11.000.000 – 14.000.000VNĐ (Chưa bao gồm các khoản thưởng)

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương thâm niên, Lương Lễ Tết, Lương tháng 13....

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định Công ty và Luật Lao Động

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin