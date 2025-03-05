Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Riki, số 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

1. Truyền thông nội bộ

Lên ý tưởng, tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên: sinh nhật, team-building, Year-end Party, hội nghị, đào tạo nội bộ.

Quản lý fanpage/group nội bộ, xuất bản bản tin, video recap sự kiện, lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Phát triển các kênh truyền thông nội bộ, duy trì thông tin liên lạc hiệu quả.

Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý.

2. Truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Xây dựng chiến lược truyền thông tuyển dụng trên LinkedIn, Facebook, TikTok, Website,...

Quản lý nội dung trên các kênh social, phối hợp với Nhân sự để tạo nội dung thu hút ứng viên.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện tuyển dụng, hợp tác với trường đại học và đối tác.

Sáng tạo nội dung (bài viết, video, infographic) về môi trường làm việc, văn hóa công ty.

Theo dõi, đo lường hiệu quả truyền thông, đề xuất giải pháp cải thiện thương hiệu tuyển dụng.

Phát triển chiến dịch "Employee Advocacy", khuyến khích nhân viên chia sẻ về công ty trên mạng xã hội.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện.

Có khả năng hoạt náo, MC các sự kiện nội bộ, chụp hình, hiểu biết về thiết kế cơ bản.

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng viết bài truyền thông, kịch bản video ngắn.

Sáng tạo và nhạy bén với các xu hướng hiện hành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn ca

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ (đóng mức 8 triệu)

Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn

Chỉ làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí.

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

