Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 117A Nguyễn Tất Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.
Livestream giải trí như: trò chuyện, nhảy múa, hát, hoặc các tài năng khác..,
Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
Phối hợp với quản lý xây dựng lộ trình phát triển bài bản theo đánh giá của công ty.
Thực hiện livestream tại công ty và làm việc theo ca.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: 18-25 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn.
Giọng nói dễ nghe, phát âm chuẩn, giao tiếp tốt.
Hoạt ngôn, tự tin trước ống kính.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream
Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì
Mội trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp
Được đào tạo vũ đạo, hỗ trợ trang phục và make up
Được định hướng phát triển bản thân trở thành idol chuyên nghiệp
Thu nhập hấp dẫn + hoa hồng cao
Ký hợp đồng trực tiếp với công ty không qua trung gian.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK
