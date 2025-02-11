Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 117A Nguyễn Tất Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.

Livestream giải trí như: trò chuyện, nhảy múa, hát, hoặc các tài năng khác..,

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý xây dựng lộ trình phát triển bài bản theo đánh giá của công ty.

Thực hiện livestream tại công ty và làm việc theo ca.

Nữ: 18-25 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn.

Giọng nói dễ nghe, phát âm chuẩn, giao tiếp tốt.

Hoạt ngôn, tự tin trước ống kính.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream

Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì

Mội trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp

Được đào tạo vũ đạo, hỗ trợ trang phục và make up

Được định hướng phát triển bản thân trở thành idol chuyên nghiệp

Thu nhập hấp dẫn + hoa hồng cao

Ký hợp đồng trực tiếp với công ty không qua trung gian.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK

