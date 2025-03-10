Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 2 tòa nhà VNO, 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kết nối vớiKOL/KOC/Influencer để thúc đẩy thương hiệu.
Điều phối chiến dịch truyền thông, đàm phán hợp đồng, và sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Quản lý mối quan hệ với cơ quan báo chí, giám sát hình ảnh thương hiệu trong các chiến dịch.
Đề xuất các dự án hợp tác với KOL/KOC/Influencer để tăng độ nhận diện và tương tác.
Hỗ trợ cải thiện trải nghiệm khách hàng, tinh chỉnh thông điệp thương hiệu.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, PR hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, ưu tiên có kinh nghiệm thương mại điện tử.
Hiểu biết sâu về mạng xã hội, đặc biệt trên Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn và bắt kịp xu hướng.
Thành thạo các công cụ như Capcut, Canva là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-25t25tr
Company Trip, Sinh nhật, quà tặng các ngày lễ, tết,......
Thưởng tháng 13, chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, .....
Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tạo điều kiện để phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

