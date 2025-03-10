Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2 tòa nhà VNO, 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Xây dựng và triển khai chiến lược kết nối vớiKOL/KOC/Influencer để thúc đẩy thương hiệu.

Điều phối chiến dịch truyền thông, đàm phán hợp đồng, và sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Quản lý mối quan hệ với cơ quan báo chí, giám sát hình ảnh thương hiệu trong các chiến dịch.

Đề xuất các dự án hợp tác với KOL/KOC/Influencer để tăng độ nhận diện và tương tác.

Hỗ trợ cải thiện trải nghiệm khách hàng, tinh chỉnh thông điệp thương hiệu.

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, PR hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, ưu tiên có kinh nghiệm thương mại điện tử.

Hiểu biết sâu về mạng xã hội, đặc biệt trên Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn và bắt kịp xu hướng.

Thành thạo các công cụ như Capcut, Canva là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ENEXTREND.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-25t25tr

Company Trip, Sinh nhật, quà tặng các ngày lễ, tết,......

Thưởng tháng 13, chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, .....

Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tạo điều kiện để phát triển

