Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Phát triển mạng lưới đối tác:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà bán hàng affiliate tiềm năng.

Giới thiệu chương trình tiếp thị liên kết của công ty.

Quản lý đối tác:

Cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ cần thiết cho đối tác.

Theo dõi hiệu quả hoạt động của từng đối tác.

Đánh giá và phân tích hiệu quả của chương trình tiếp thị liên kết.

Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đối tác.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có laptop cá nhân;

Ưu tiên các ứng viên sinh năm: 2000 - 2004 ;

Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, có khả năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000vnđ + Hoa hồng. Thu nhập không giới hạn

Có cơ hội làm việc với các Publisher/KOC/KOL nổi tiếng.

Được đào tạo, trau dồi đầy đủ về mảng truyền thông, đặc biệt mảng tiktok, booking;

Thời gian thử việc chỉ 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin