Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Phát triển mạng lưới đối tác:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà bán hàng affiliate tiềm năng.
Giới thiệu chương trình tiếp thị liên kết của công ty.
Quản lý đối tác:
Cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ cần thiết cho đối tác.
Theo dõi hiệu quả hoạt động của từng đối tác.
Đánh giá và phân tích hiệu quả của chương trình tiếp thị liên kết.
Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ đối tác.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có laptop cá nhân;
Ưu tiên các ứng viên sinh năm: 2000 - 2004 ;
Nhanh nhẹn, chịu học hỏi, có khả năng giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 6.000.000vnđ + Hoa hồng. Thu nhập không giới hạn
Có cơ hội làm việc với các Publisher/KOC/KOL nổi tiếng.
Được đào tạo, trau dồi đầy đủ về mảng truyền thông, đặc biệt mảng tiktok, booking;
Thời gian thử việc chỉ 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
