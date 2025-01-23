Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT8D Khu Đô Thị Dương Nội, Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Quản trị website, phát triển hoạt động các trang mạng xã hội, Newsletter định kỳ của công ty.

- Thực hiện các sản phẩm quảng bá cho công ty (tin bài, thông cáo báo chí, video clip, hình ảnh).

- Phối hợp với bộ phận sale xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm và đánh giá kết quả.

- Là đầu mối liên lạc của các đối tác truyền thông báo chí, các nhà cung cấp nước ngoài của công ty.

- Tham gia tổ chức, vận hành sự kiện công ty, xây dựng phong trào và truyền thông nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

-Có hiểu biết và kinh nghiệm về Digital Marketing và Social Media

-Kỹ năng viết và biên tập tốt (tiếng Anhvà tiếng Việt)

-Có ít nhất1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm đồ họa, dựng video clip.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Tốt nghiệp các ngành Marketing, Báo Chí, Truyền Thông, Ngoại Ngữ hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận hấp dẫn; thưởng cuối năm.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, văn hoá chú trọng con người; thỏa sức sáng tạo.

- Được đào tạo, chia sẻ thường xuyên để nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công việc.

- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước;

- Được tham gia teambuilding, hoạt động vui chơi trong công ty;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ công ty.

