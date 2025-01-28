Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK
- Hà Nội:
- P. 3302 A3, Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp làm content, hình ảnh và quản lý & phát triển các kênh marketing của công ty bao gồm email marketing, website, các kênh mạng xã hội,...theo phân công cụ thể của Team.
Phụ trách tài liệu marketing, các ấn phẩm truyền thông.
Định hướng chiến lược marketing cho các sản phẩm dịch vụ của công ty tại các thị trường.
Nắm bắt và đánh giá các xu hướng marketing mới, qua đó đề xuất những đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của công ty.
Phân tích và đánh giá về hiệu quả các chiến dịch truyền thông.
Trực tiếp tham gia và điều phối các hoạt động Event của công ty trong và ngoài nước.
Lập kế hoạch công việc cho Team hàng tuần, tháng, quý, năm
Thực hiện các chế độ report theo yêu cầu công việc.
Các công việc khác do Ban Giám Đốc giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động marketing và branding.
Có đam mê với nghề, khả năng sáng tạo, chỉn chu trong cách làm việc
Năng động, hoạt bát và thích tham gia các hoạt động.
Ưu tiên có khả năng quản lý tốt
Có khả năng sử dụng tiếng anh tốt
Có khả năng viết content tiếng Anh và tiếng Việt.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm Marketing và Branding tại thị trường quốc tế.
Khả năng làm việc độc lập, quản trị nhóm tốt
Ngoài ra có khả năng quản lý tốt các campaign marketing in house và từ agency, quản lý chi phí tốt, biết cách phối hợp với các phòng ban, bộ phận, có khả năng build đội nhóm.
Ưu tiên ứng viên trong mảng giáo dục/ đào tạo
Có kinh nghiệm tổ chức event, sự kiện lớn là 1 điểm cộng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK Thì Được Hưởng Những Gì
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, các Event của Công ty ở trong và ngoài nước.
Được tham gia các hoạt động training và trải nghiệm thực tế tại nước ngoài để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc thực tế.
Được tham gia các khóa học để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm việc theo chỉ định của Công ty.
Chế độ bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ tăng lương theo định kỳ và năng lực.
Chế độ thưởng, lương tháng 13.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
