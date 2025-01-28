Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P. 3302 A3, Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu,Hà Nội

Trực tiếp làm content, hình ảnh và quản lý & phát triển các kênh marketing của công ty bao gồm email marketing, website, các kênh mạng xã hội,...theo phân công cụ thể của Team.

Phụ trách tài liệu marketing, các ấn phẩm truyền thông.

Định hướng chiến lược marketing cho các sản phẩm dịch vụ của công ty tại các thị trường.

Nắm bắt và đánh giá các xu hướng marketing mới, qua đó đề xuất những đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của công ty.

Phân tích và đánh giá về hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

Trực tiếp tham gia và điều phối các hoạt động Event của công ty trong và ngoài nước.

Lập kế hoạch công việc cho Team hàng tuần, tháng, quý, năm

Thực hiện các chế độ report theo yêu cầu công việc.

Các công việc khác do Ban Giám Đốc giao

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về hoạt động marketing và branding.

Có đam mê với nghề, khả năng sáng tạo, chỉn chu trong cách làm việc

Năng động, hoạt bát và thích tham gia các hoạt động.

Ưu tiên có khả năng quản lý tốt

Có khả năng sử dụng tiếng anh tốt

Có khả năng viết content tiếng Anh và tiếng Việt.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Marketing và Branding tại thị trường quốc tế.

Khả năng làm việc độc lập, quản trị nhóm tốt

Ngoài ra có khả năng quản lý tốt các campaign marketing in house và từ agency, quản lý chi phí tốt, biết cách phối hợp với các phòng ban, bộ phận, có khả năng build đội nhóm.

Ưu tiên ứng viên trong mảng giáo dục/ đào tạo

Có kinh nghiệm tổ chức event, sự kiện lớn là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường doanh nghiệp Úc: chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, các Event của Công ty ở trong và ngoài nước.

Được tham gia các hoạt động training và trải nghiệm thực tế tại nước ngoài để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc thực tế.

Được tham gia các khóa học để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm việc theo chỉ định của Công ty.

Chế độ bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ tăng lương theo định kỳ và năng lực.

Chế độ thưởng, lương tháng 13.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác...

