Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Ancao làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: PH 10 tầng 42 Tòa B Vinaconex 2 - Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện các buổi livestream để giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty, bao gồm: sữa tắm, giấy, trang sức và các mặt hàng khác.

Phong cách giao tiếp tự nhiên, thu hút để giữ chân người xem và tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

Giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, nhấn mạnh vào điểm mạnh và các chương trình khuyến mãi.

Tương tác và hỗ trợ khách hàng:

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng chốt đơn trực tiếp trên livestream.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ công ty để cập nhật thông tin sản phẩm, giá bán, và chương trình khuyến mãi.

Báo cáo hiệu quả công việc:.

Gửi báo cáo theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Ngoại hình ưa nhìn: Gương mặt sáng, giao tiếp tự tin, phong cách tự nhiên và dễ gần.

Kinh nghiệm: Đã từng hợp tác bán sản phẩm với đối tác qua kênh cá nhân hoặc tương đương

Thời gian linh hoạt

Kỹ năng và năng lực cần có:

Kỹ năng giao tiếp tốt: Khả năng trò chuyện lưu loát, tự tin, xử lý các tình huống phát sinh linh hoạt trong khi livestream.

Kỹ năng xây dựng nội dung: Biết cách tạo dựng nội dung thú vị, hấp dẫn, giữ chân người xem.

Tư duy bán hàng: Nhạy bén với số liệu bán hàng, mục tiêu doanh thu và khả năng cải thiện hiệu quả bán hàng qua từng buổi livestream.

Tại Công ty TNHH Ancao Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thưởng thêm hoa hồng hấp dẫn,Lương cứng 7-10tr + % Doanh số hoặc trả cast theo giờ, tùy theo năng lực sẽ deal sau phỏng vấn

Hỗ trợ từ công ty:

Cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm, chính sách bán hàng.

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng qua livestream và tối ưu nội dung.

Thời gian linh hoạt: Bạn có thể tự sắp xếp thời gian livestream phù hợp.

Phát triển thương hiệu cá nhân: Mở rộng mạng lưới người theo dõi và xây dựng uy tín trong lĩnh vực bán hàng online.

Cơ hội hợp tác lâu dài: Với Minh Đức Live – một trong những công ty livestream bán hàng hàng đầu tại Việt Nam.

