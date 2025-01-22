Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Quản trị Truyền thông Sự kiện khối Tổng công ty & các trường thành viên trong hệ thống.

Hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing và truyền thông nhằm phát triển được thương hiệu, các sản phẩm và dịch vụ của Hệ thống.

Xây dựng quy chế, chính sách và kiểm soát hoạt động marketing, truyền thông, thương hiệu đảm bảo hiệu quả và thống nhất trong Hệ thống.

Xây dựng, thực thi và kiểm soát hoạt động truyền thông của Hệ thống bao gồm truyền thông đối ngoại và truyền thông nội bộ.

Quản lí và phát triển đội ngũ nhân viên: phân công công việc, đánh giá kết quả và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong bộ phận và các phòng ban liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

2.Quản trị thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu

Quản trị toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: logo, slogan, title, catolog, phong bì, thiệp… Ấn phẩm truyền thông Hệ thống.

Hoạch định chiến lược, chiến thuật, kế hoạch nhằm Xây dựng–Phát triển–Bảo vệ–Khai thác thương hiệu.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tác nghiệp cụ thể nhằm quản trị thương hiệu của toàn hệ thống.

3.Quản trị hình ảnh: Quản trị môi trường nhìn thấy

·Quản lý & chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cung cấp hình ảnh, thông tin đội ngũ GV/CBNV, môi trường học tập/làm việc toàn Hệ thống.

·Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết kế bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu sử dụng cho Hệ thống.

4.Truyền thông MKT: Phối hợp với các phòng ban bộ phận tổ chức các chương trình trải nghiệm và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm của trường.

5.Xử lí khủng hoảng truyền thông Hệ thống

6. Thực hiện công tác họp, công tác báo cáo, kế hoạch theo qui định & các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐQT

a. Yêu cầu chung

·Độ tuổi từ 32–40 tuổi.

·Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Báo chí/Ngoại Thương/Kinh Tế/Ngoại Giao/Ngoại Ngữ.

·Kinh nghiệm: Trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực Marketing trong đó có tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng Marketing phụ trách về mảng Truyền thông–Thương hiệu.

·Kiến thức: Am hiểu về Marketing truyền thông–thương hiệu; Xây dựng vàxửlýkhủng hoảng truyền thông (đặc biệtưu tiênứng viên cótrải nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)

b. Yêu cầu kỹ năng

·Kỹ năng chuyên môn: Lập kế hoạch; Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng quản lý thay đổi và xử lý khủng hoảng.

·Kỹ năng về con người: Lãnh đạo đội nhóm; Hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên; Kỹ năng quản lý xung đột, mâu thuẫn; Kỹ năng giao tiếp truyền đạt thông tin.

·Kỹ năng cơ bản: Tin học văn phòng (thành thạo Word. Excel, Power Point …); Internet.

c. Yêu cầu phẩm chất–tháiđộ

·Tư duy đột phá ham học hỏi, sáng tạo & dám nghĩ dám làm.

·Kiên trì, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.

·Sáng tạo, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.

·Chế độ phúc hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt áp dụng cho CBNV làm việc tại Hệ Thống Giáo Dục BMS:

·Chính sách thưởng vinh danh cống hiến; Thưởng giáo viên tinh hoa; thưởng hiệu quả công việc; Thưởngcác ngày Lễ Tết trong năm (30/04, 01/05, 02/09, 20/11).

·Qùa các ngày Lễ; Tết.Trang cấp đồng phục, lễ phục & công cụ dụng cụphục vụ công việc.

·Chính sách ưu đãi hỗ trợ học phí cho con học khi theo học các trường thuộc Hệ Thống giáo dục BMS.

·Chính sách phúc lợi khác: Teambuilding, sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBGV/NV; Chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định.

· Ngày nghỉ hằng năm: Ngày Lễ, Tết; Ngày 20/11; Ngày nghỉ phép theo quy định.

·Hỗ trợ ăn trưa & các chế theo quy định của Luật Lao Động.

