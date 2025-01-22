Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 41

- 43 Đường 19/5 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản trị Truyền thông Sự kiện khối Tổng công ty & các trường thành viên trong hệ thống.
Hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing và truyền thông nhằm phát triển được thương hiệu, các sản phẩm và dịch vụ của Hệ thống.
Xây dựng quy chế, chính sách và kiểm soát hoạt động marketing, truyền thông, thương hiệu đảm bảo hiệu quả và thống nhất trong Hệ thống.
Xây dựng, thực thi và kiểm soát hoạt động truyền thông của Hệ thống bao gồm truyền thông đối ngoại và truyền thông nội bộ.
Quản lí và phát triển đội ngũ nhân viên: phân công công việc, đánh giá kết quả và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong bộ phận và các phòng ban liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.
2.Quản trị thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu
Quản trị toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu bao gồm: logo, slogan, title, catolog, phong bì, thiệp… Ấn phẩm truyền thông Hệ thống.
Hoạch định chiến lược, chiến thuật, kế hoạch nhằm Xây dựng–Phát triển–Bảo vệ–Khai thác thương hiệu.
Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tác nghiệp cụ thể nhằm quản trị thương hiệu của toàn hệ thống.
3.Quản trị hình ảnh: Quản trị môi trường nhìn thấy
·Quản lý & chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cung cấp hình ảnh, thông tin đội ngũ GV/CBNV, môi trường học tập/làm việc toàn Hệ thống.
·Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết kế bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu sử dụng cho Hệ thống.
4.Truyền thông MKT: Phối hợp với các phòng ban bộ phận tổ chức các chương trình trải nghiệm và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm của trường.
5.Xử lí khủng hoảng truyền thông Hệ thống
6. Thực hiện công tác họp, công tác báo cáo, kế hoạch theo qui định & các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐQT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Yêu cầu chung
·Độ tuổi từ 32–40 tuổi.
·Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Báo chí/Ngoại Thương/Kinh Tế/Ngoại Giao/Ngoại Ngữ.
·Kinh nghiệm: Trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực Marketing trong đó có tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng Marketing phụ trách về mảng Truyền thông–Thương hiệu.
·Kiến thức: Am hiểu về Marketing truyền thông–thương hiệu; Xây dựng vàxửlýkhủng hoảng truyền thông (đặc biệtưu tiênứng viên cótrải nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)
b. Yêu cầu kỹ năng
·Kỹ năng chuyên môn: Lập kế hoạch; Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng quản lý thay đổi và xử lý khủng hoảng.
·Kỹ năng về con người: Lãnh đạo đội nhóm; Hướng dẫn, đào tạo và phát triển nhân viên; Kỹ năng quản lý xung đột, mâu thuẫn; Kỹ năng giao tiếp truyền đạt thông tin.
·Kỹ năng cơ bản: Tin học văn phòng (thành thạo Word. Excel, Power Point …); Internet.
c. Yêu cầu phẩm chất–tháiđộ
·Tư duy đột phá ham học hỏi, sáng tạo & dám nghĩ dám làm.
·Kiên trì, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc.
·Sáng tạo, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.
·Chế độ phúc hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt áp dụng cho CBNV làm việc tại Hệ Thống Giáo Dục BMS:
·Chính sách thưởng vinh danh cống hiến; Thưởng giáo viên tinh hoa; thưởng hiệu quả công việc; Thưởngcác ngày Lễ Tết trong năm (30/04, 01/05, 02/09, 20/11).
·Qùa các ngày Lễ; Tết.Trang cấp đồng phục, lễ phục & công cụ dụng cụphục vụ công việc.
·Chính sách ưu đãi hỗ trợ học phí cho con học khi theo học các trường thuộc Hệ Thống giáo dục BMS.
·Chính sách phúc lợi khác: Teambuilding, sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBGV/NV; Chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định.
· Ngày nghỉ hằng năm: Ngày Lễ, Tết; Ngày 20/11; Ngày nghỉ phép theo quy định.
·Hỗ trợ ăn trưa & các chế theo quy định của Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job281447
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đô Thị Hà Nội
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Lingroup Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty TNHH Lingroup Global
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
14 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ELITE TRẦN COUTURE
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Shell Việt Nam TNHH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Shell Việt Nam TNHH
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ IACHIEVE
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty cổ phần thời trang TH
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm