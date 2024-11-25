Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Ivy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Ivy Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Ivy Holding
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Ivy Holding

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Ivy Holding

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xem xét và lựa chọn tài liệu cần biên tập.
Tổ chức và sắp xếp lại các nội dung của tác phẩm.
Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng trước khi tác phẩm được xuất bản hoặc phát hành.
Sử dụng các công cụ phần mềm để chỉnh sửa và biên tập các nội dung, chẳng hạn như Adobe Premiere, Final Cut Pro, Photoshop,...
Chỉnh sửa hình ảnh dự án phù hợp theo chủ đề

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng phim, sản xuất video, hoặc các công việc liên quan.
Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Khả năng teamwork, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc.
Có tư duy nghệ thuật và nắm bắt nhanh xu hướng nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội.
Hoàn thành công việc đúng thời hạn và chịu áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Ivy Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7tr-12tr.
Thưởng theo hiệu quả làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ivy Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ivy Holding

Công Ty TNHH Ivy Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21B-23 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

