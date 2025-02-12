Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B7, Ngõ 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông cho Triển lãm Contech.

Sáng tạo nội dung truyền thông (bài viết, hình ảnh, video, …) cho các kênh truyền thông số và truyền thống.

Quản lý và cập nhật thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, website của dự án.

Phối hợp với đội ngũ truyền thông và các phòng ban liên quan để đảm bảo thông điệp của triển lãm được lan tỏa hiệu quả.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện và chiến dịch truyền thông liên quan đến triển lãm.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing là ưu tiên.

Kỹ năng giao tiếp, viết lách và trình bày tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông số và mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, …).

Tinh thần sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm hoặc đam mê về lĩnh vực công nghệ, sự kiện, triển lãm.

Ưu tiên những người làm việc toàn bộ thời gian (Có thể làm Part Time).

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo cùng đội ngũ trẻ năng động.

Học hỏi và phát triển kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông và marketing.

Được tham gia vào dự án truyền thông quy mô lớn, góp phần quảng bá một sự kiện công nghệ tiêu biểu.

Hỗ trợ chi phí đi lại và các hỗ trợ cần thiết khác theo chính sách của Công ty HADIFA.

Thời gian làm việc:

Từ ngày 15/02 đến 26/04/2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA

