Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Quốc Tế Hà Nội - HADIFA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B7, Ngõ 535 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông cho Triển lãm Contech.
Sáng tạo nội dung truyền thông (bài viết, hình ảnh, video, …) cho các kênh truyền thông số và truyền thống.
Quản lý và cập nhật thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, website của dự án.
Phối hợp với đội ngũ truyền thông và các phòng ban liên quan để đảm bảo thông điệp của triển lãm được lan tỏa hiệu quả.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện và chiến dịch truyền thông liên quan đến triển lãm.

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing là ưu tiên.
Kỹ năng giao tiếp, viết lách và trình bày tốt.
Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông số và mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, …).
Tinh thần sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm hoặc đam mê về lĩnh vực công nghệ, sự kiện, triển lãm.
Ưu tiên những người làm việc toàn bộ thời gian (Có thể làm Part Time).

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo cùng đội ngũ trẻ năng động.
Học hỏi và phát triển kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Được tham gia vào dự án truyền thông quy mô lớn, góp phần quảng bá một sự kiện công nghệ tiêu biểu.
Hỗ trợ chi phí đi lại và các hỗ trợ cần thiết khác theo chính sách của Công ty HADIFA.
Thời gian làm việc:
Từ ngày 15/02 đến 26/04/2025

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Room.1001, 10th Floor, Building 71 Nguyen Chi Thanh, Dong Da Dist, Hanoi City

