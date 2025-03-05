Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B10, BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đ.Lưu Hữu Phước,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
• Lập kế hoạch truyền thông và marketing:
• Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông nội bộ, bên ngoài và marketing. • Xây dựng kế hoạch truyền thông và marketing hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Quản lý nội dung:
• Viết và chỉnh sửa các tài liệu truyền thông và marketing như bài viết, thông cáo báo chí, bài đăng trên mạng xã hội, bản tin công ty, email marketing. Đảm bảo nội dung phản ánh đúng thông điệp của công ty và đạt được các mục tiêu truyền thông và marketing.
Quan hệ báo chí và truyền thông:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà báo, phóng viên và các kênh truyền thông.
• Thực hiện và theo dõi các hoạt động quan hệ công chúng. Truyền thông mạng xã hội:
• Quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty và tạo nội dung phù hợp cho từng kênh. Giám sát và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.
Quản lý các chiến dịch marketing:
• Triển khai và theo dõi các chiến dịch marketing trực tuyến và ngoại tuyến. Đo lường hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các phương pháp cải thiện.
Sự kiện và hoạt động:
• Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông, hội thảo và các hoạt động khác của công ty. Đảm bảo các sự kiện được tổ chức thành công và đạt được mục tiêu đề ra.
Phân tích và báo cáo:
• Đo lường và báo cáo hiệu quả của các hoạt động truyền thông và marketing. Đề xuất các phương pháp cải thiện và tối ưu hóa chiến lược truyền thông và marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Nam(Ưu tiên: Biết lái xe ô tô)
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
• Tiếng Anh thành thạo
• Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông hoặc marketing.
• Kỹ năng viết và chỉnh sửa tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
• Thành thạo các công cụ và phần mềm quản lý truyền thông và marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Lương kinh doanh (Lương thỏa thuận)
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, quy trình làm việc theo chuẩn quốc tế
- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau thời gian thử việc
- Tham gia các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng năm
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HSA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B10, BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

