Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Livestream tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng trên sàn Thương Mại Điện Tử

Chủ động phối hợp với team để xây dựng các nội dung livestream phù hợp

Hỗ trợ xây dựng nội dung content cùng với team MKT

Các công việc khác theo yêu cầu.

Trình độ học vấn: Từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến mảng Y, Dược.

Tuổi từ 22 trở lên

Có kinh nghiệm livestream bán hàng trước đây

Kỹ năng giao tiếp tốt bao gồm tương tác với người xem và tương tác với sản phẩm

Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, ứng biến linh hoạt theo tình huống.

Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường hoà đồng, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.

Dược đóng BHXH và hưởng đầy đủ các quyền lợi của Công ty.

Không áp doanh số,Thưởng nóng khi có kết quả Doanh số vượt trội

