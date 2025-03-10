Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Livestream tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng trên sàn Thương Mại Điện Tử
Chủ động phối hợp với team để xây dựng các nội dung livestream phù hợp
Hỗ trợ xây dựng nội dung content cùng với team MKT
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến mảng Y, Dược.
Tuổi từ 22 trở lên
Có kinh nghiệm livestream bán hàng trước đây
Kỹ năng giao tiếp tốt bao gồm tương tác với người xem và tương tác với sản phẩm
Tự tin, hoạt ngôn trước ống kính, ứng biến linh hoạt theo tình huống.
Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường hoà đồng, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.
Dược đóng BHXH và hưởng đầy đủ các quyền lợi của Công ty.
Không áp doanh số,Thưởng nóng khi có kết quả Doanh số vượt trội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ MINH THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI