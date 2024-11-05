Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Dịch vụ quảng cáo

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, đề xuất, vận hành và quản lý phương tiện truyền thông các nền tảng truyền thông (Fanpage – Email – Mobile App, Zalo OA….) của VCBS
Xây dựng các nội dung và triển khai các hoạt động truyền thông trên social media
Có tư duy sáng tạo và gu thẩm mỹ tốt, khả năng thiết kế đơn giản sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Canva , Photoshop….
Quản lý và phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thiết kế (agency) để thiết kế toàn bộ các ấn phẩm truyền thông chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ…
Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá dựa trên các mục tiêu (ROI và KPI);
Tham gia các dự án xây dựng hệ thống nội bộ, xây dựng và phát triển kênh truyền thông mới nhằm tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng;
Quản lý và phối hợp với các nhà cung cấp (agency) triển khai các chiến dịch truyền thông;
Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tiếp;
Quản lý hình ảnh thương hiệu, thứ hạng từ khóa, triển khai hoạt động SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Google Adwords tối ưu hóa thứ hạng của Website công ty trên các trang tìm kiếm.
Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Marketing, Truyền thông … tại các trường Đại học trong và ngoài nước;
Có kỹ năng, hiểu biết về công nghệ thông tin, marketing truyền thông xã hội (social media marketing)…
Kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, cẩn thận, chịu được áp lực trong công việc;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm marketing, ưu tiên ứng viên làm marketing trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán;
Am hiểu marketing truyền thông xã hội (social media marketing) và cập nhật xu hướng mới thịnh hành;
Năng lực/Kỹ năng:
Kỹ năngphân tích thị trường và nhu cầu/hành vi/xu hướng (insight) khách hàng tốt để đưa ra những kế hoạch marketing hiệu quả;
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm CRM chăm sóc khách hàng;
Khả năng biên tập nội dung trên các nền tảng số;
Kỹ năng quản trị nội dung trên các kênh truyền thông (Fanpage, Zalo, Email, Mobile App…)
Có kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ trong công việc.
Có kỹ năng quản trị thời gian và chịu được áp lực công việc cao, nhạy bén/linh hoạt trong xử lý tình huống;
Có kỹ năng làm việc nhóm;
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chế độ được hưởng:
Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.
Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Hồ sơ yêu cầu:
Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website:http://tuyendung.vcbs.com.vnmục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;
Ứng viên gửi bản Thông tin ứng viên VCBS (bắt buộc) về địa chỉ email:[email protected](tiêu đề email đề nghị ghi rõ vị trí ứng tuyển).
VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.
Liên hệ: Cán bộ phụ trách tuyển dụng Mrs. Khánh Lương, SĐT: 0243.936.6990 máy lẻ 827.
