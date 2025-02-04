Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trung tâm Đấu trường nhạc Việt, 162 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên kế hoạch truyền thông cho chương trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động
- Chế độ thưởng hấp dẫn
- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao độn
- Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động
- Chế độ thưởng hấp dẫn
- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao độn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI