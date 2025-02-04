Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trung tâm Đấu trường nhạc Việt, 162 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội., Quận Thanh Xuân

- Lên kế hoạch truyền thông cho chương trình

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động

- Chế độ thưởng hấp dẫn

- Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao độn

