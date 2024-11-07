Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 - 5 C2, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đón tiếp bệnh nhân và hướng dẫn các thủ tục kiểm tra;

- Đo khúc xạ tự động;

- Đo nhãn áp tự động (nhãn áp Maklakov);

- Thử thị lực, chỉnh kính sơ bộ;

- Siêu âm A (đo chiều dài trục nhãn cầu);

- Chụp đáy mắt;

- Tính công suất thể thủy tinh;

- Làm các xét nghiệm cho phẫu thuật Lasik:

• Đo khúc xạ, kiểm tra thị lực có chỉnh kính

• Chụp bản đồ giác mạc

• Đo độ dày giác mạc

• Nhỏ giãn, đo khúc xạ sau giãn, kiểm tra thị lực kính lỗ

- Kiểm tra tính chất thị giác;

- Tiểu phẫu: chích chắp, lẹo, nặn và vệ sinh bờ mi, bơm rửa lệ đạo, thông lệ đạo, lấy dị vật kết mạc, bóc giả mạc, rửa cùng đồ...

- Chuyển tiếp bệnh nhân đi khám bác sỹ;

- Thực hiện các y lệnh của bác sỹ;

- Phụ giúp bác sỹ khám bệnh tại phòng khám...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

Tốt nghiệp khóa đào tạo Chứng chỉ Điều dưỡng chuyên khoa Mắt của các Bệnh viện...

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám, bệnh viện chuyên khoa mắt

Kỹ năng:

-Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận hấp dẫn

- Làm việc 6 ngày/ tuần, môi trường chuyên nghiệp, không làm đêm và làm ngoài giờ

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy chế của công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin