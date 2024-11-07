Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

việc làm y tá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4

- 5 C2, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đón tiếp bệnh nhân và hướng dẫn các thủ tục kiểm tra;
- Đo khúc xạ tự động;
- Đo nhãn áp tự động (nhãn áp Maklakov);
- Thử thị lực, chỉnh kính sơ bộ;
- Siêu âm A (đo chiều dài trục nhãn cầu);
- Chụp đáy mắt;
- Tính công suất thể thủy tinh;
- Làm các xét nghiệm cho phẫu thuật Lasik:
• Đo khúc xạ, kiểm tra thị lực có chỉnh kính
• Chụp bản đồ giác mạc
• Đo độ dày giác mạc
• Nhỏ giãn, đo khúc xạ sau giãn, kiểm tra thị lực kính lỗ
- Kiểm tra tính chất thị giác;
- Tiểu phẫu: chích chắp, lẹo, nặn và vệ sinh bờ mi, bơm rửa lệ đạo, thông lệ đạo, lấy dị vật kết mạc, bóc giả mạc, rửa cùng đồ...
- Chuyển tiếp bệnh nhân đi khám bác sỹ;
- Thực hiện các y lệnh của bác sỹ;
- Phụ giúp bác sỹ khám bệnh tại phòng khám...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức, kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng;
Tốt nghiệp khóa đào tạo Chứng chỉ Điều dưỡng chuyên khoa Mắt của các Bệnh viện...
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám, bệnh viện chuyên khoa mắt
Kỹ năng:
-Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận hấp dẫn
- Làm việc 6 ngày/ tuần, môi trường chuyên nghiệp, không làm đêm và làm ngoài giờ
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy chế của công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-duong-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244718
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất