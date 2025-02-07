Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 29, khu biệt thự 319 Bồ Đề
- Long Biên
- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Tiếp đón khách tại các phòng chức năng theo lịch làm việc.
- Thực hiện các kĩ thuật/quy trình chuyên môn theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công như
- Tham gia bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn
- Thực hiện theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng/Hộ sinh
-Ưu tiên có CCHN
-Có kinh nghiệm phụ đánh kết quả siêu âm, phụ khoa,
-Có kĩ năng lấy máu tốt (tỉ lệ thành công từ 85%) và làm các xét nghiệm cơ bản.
- Hình thức ưa nhìn, cao 1m55 trở lên đối với nữ
- Độ tuổi: 25 - 35 - Thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nghiêm túc.
- Học việc tối thiểu 7 buổi ( Không hưởng lương)
- Thử việc hưởng 85% lương
Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đóng BHXH theo quy định.
+ Được tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, phong thái diện mạo và tư duy làm việc tại công ty.
+ Nhân viên được hưởng các chế độ sinh nhật, thưởng tháng, thưởng lễ Tết, được đi du lịch,... theo chính sách của công ty.
+ Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội
+ Quyền lợi đặc biệt: vợ/chồng ứng viên, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
