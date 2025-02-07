Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 29, khu biệt thự 319 Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Tiếp đón khách tại các phòng chức năng theo lịch làm việc.

- Thực hiện các kĩ thuật/quy trình chuyên môn theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công như

- Tham gia bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

- Thực hiện theo sự phân công của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng/Hộ sinh

-Ưu tiên có CCHN

-Có kinh nghiệm phụ đánh kết quả siêu âm, phụ khoa,

-Có kĩ năng lấy máu tốt (tỉ lệ thành công từ 85%) và làm các xét nghiệm cơ bản.

- Hình thức ưa nhìn, cao 1m55 trở lên đối với nữ

- Độ tuổi: 25 - 35 - Thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nghiêm túc.

- Học việc tối thiểu 7 buổi ( Không hưởng lương)

- Thử việc hưởng 85% lương

Quyền Lợi

+ Được đóng BHXH theo quy định.

+ Được tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, phong thái diện mạo và tư duy làm việc tại công ty.

+ Nhân viên được hưởng các chế độ sinh nhật, thưởng tháng, thưởng lễ Tết, được đi du lịch,... theo chính sách của công ty.

+ Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội

+ Quyền lợi đặc biệt: vợ/chồng ứng viên, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám

Cách Thức Ứng Tuyển

